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ВАКС уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 70 млн грн

ВАКС уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 70 млн грн

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 13:19  •  3072 просмотра

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Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова с более 100 миллионов гривен до более 70 миллионов гривен, продлив ему арест.

Высший антикоррупционный суд продлил до 14 апреля арест экс-главе ГФС Украины Роману Насирову, однако уменьшил ему размер залога с более 100 млн грн до более 70 млн грн.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на ВАКС.

В четверг, 15 февраля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда продлила срок действия меры пресечения бывшему главе ГФС Украины в виде содержания под стражей. Суд также определил размер залога - 70 млн 1304 грн

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что в случае внесения залога на обвиняемого возлагаются процессуальные обязанности: -       

прибывать по вызову суда, а в случае невозможности прибывать по вызову суда в указанный срок, заранее сообщать об этом суд; -     

   не покидать пределы Киева без разрешения суда; -      

   уведомлять суд об изменении своего места жительства; -       

воздерживаться от общения с определенными в постановлении лицами; -       

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; -      

  носить электронное средство контроля.  

Срок действия меры пресечения - до 14 апреля 2024 года включительно

- информирует ВАКС

Дополнение

В декабре суд уменьшил Насирову залог с "127 млн 780 тыс. грн до 100 млн 472 грн.   Перед тем суд уменьшал ему залог с 130 млн грн до 120 780 000 грн. Бывший глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.   

Сторона обвинения считает, что бывший председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
ВАКС зменшив розмір застави ексголові ДФС Насірову до 70 млн грн
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