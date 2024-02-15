ВАКС уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 70 млн грн
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова с более 100 миллионов гривен до более 70 миллионов гривен, продлив ему арест.
Высший антикоррупционный суд продлил до 14 апреля арест экс-главе ГФС Украины Роману Насирову, однако уменьшил ему размер залога с более 100 млн грн до более 70 млн грн.
Об этом УНН сообщает с ссылкой на ВАКС.
В четверг, 15 февраля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда продлила срок действия меры пресечения бывшему главе ГФС Украины в виде содержания под стражей. Суд также определил размер залога - 70 млн 1304 грн
Отмечается, что в случае внесения залога на обвиняемого возлагаются процессуальные обязанности: -
прибывать по вызову суда, а в случае невозможности прибывать по вызову суда в указанный срок, заранее сообщать об этом суд; -
не покидать пределы Киева без разрешения суда; -
уведомлять суд об изменении своего места жительства; -
воздерживаться от общения с определенными в постановлении лицами; -
сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; -
носить электронное средство контроля.
Срок действия меры пресечения - до 14 апреля 2024 года включительно
Дополнение
В декабре суд уменьшил Насирову залог с "127 млн 780 тыс. грн до 100 млн 472 грн. Перед тем суд уменьшал ему залог с 130 млн грн до 120 780 000 грн. Бывший глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Сторона обвинения считает, что бывший председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".
Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.
ВАКС уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 70 млн грн
Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова с более 100 миллионов гривен до более 70 миллионов гривен, продлив ему арест.
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