ВАКС зменшив розмір застави ексголові ДФС Насірову до 70 млн грн
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави для колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова з понад 100 мільйонів гривень до понад 70 мільйонів гривень, продовживши йому арешт.
Вищий антикорупційний суд продовжив до 14 квітня арешт ексголові ДФС України Роману Насірова, проте зменшив йому розмір застави з понад 100 млн грн до понад 70 млн грн.
Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.
У четвер, 15 лютого, колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії запобіжного заходу колишньому голові ДФС України у вигляді тримання під вартою. Суд також визначив розмір застави - 70 млн 1304 грн
Зазначається, що у разі внесення застави на обвинуваченого покладаються процесуальні обов’язки: ·
прибувати за викликом суду, а в разі неможливості прибувати за викликом суду в зазначений строк, заздалегідь повідомляти про це суд; ·
не залишати межі Києва без дозволу суду; ·
повідомляти суд про зміну свого місця проживання; ·
утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі особами; ·
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну; ·
носити електронний засіб контролю.
Строк дії запобіжного заходу - до 14 квітня 2024 року включно
Доповнення
У грудні суд зменшив Насірову заставу з "127 млн 780 тис. грн до 100 млн 472 грн. Перед тим суд зменшував йому заставу з 130 млн грн до 120 780 000 грн. Колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФС впродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".
Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.