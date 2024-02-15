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ВАКС зменшив розмір застави ексголові ДФС Насірову до 70 млн грн

ВАКС зменшив розмір застави ексголові ДФС Насірову до 70 млн грн

Київ • УНН

 • 22105 перегляди

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави для колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова з понад 100 мільйонів гривень до понад 70 мільйонів гривень, продовживши йому арешт.

Вищий антикорупційний суд продовжив до 14 квітня арешт ексголові ДФС України Роману Насірова, проте зменшив йому розмір застави з понад 100 млн грн до понад 70 млн грн.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.

У четвер, 15 лютого, колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії запобіжного заходу колишньому голові ДФС України у вигляді тримання під вартою. Суд також визначив розмір застави - 70 млн 1304 грн

- йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що у разі внесення застави на обвинуваченого покладаються процесуальні обов’язки: ·       

прибувати за викликом суду, а в разі неможливості прибувати за викликом суду в зазначений строк, заздалегідь повідомляти про це суд; ·     

   не залишати межі Києва без дозволу суду; ·      

   повідомляти суд про зміну свого місця проживання; ·       

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі особами; ·       

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну; ·      

  носити електронний засіб контролю.  

Строк дії запобіжного заходу - до 14 квітня 2024 року включно

- інформує ВАКС

Доповнення

У грудні суд зменшив Насірову заставу з "127 млн 780 тис. грн до 100 млн 472 грн.   Перед тим суд зменшував йому заставу з 130 млн грн до 120 780 000 грн. Колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.   

Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФС впродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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