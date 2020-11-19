ВАКС продлил обязанности подозреваемым по делу срыва государственного оборонного заказа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца срок действия возложенных обязанностей на экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко и экс-директора ГП "Безпека" Владислава Глазунова, которых подозревают в срыве государственного оборонного заказа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"В среду, 18 ноября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора о продлении на два месяца срока действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего заместителя министра экономического развития и торговли и бывшего директора государственного предприятия "Украинский центр "Безпека", - говорится в сообщении.
Сообщается, что подозреваемые обязаны: прибывать по первому требованию к следователю, который осуществляет досудебное расследование по данному уголовному производству, прокурору, следственному судье, суду; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение следователю (оставить на хранении следователя) свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
"Наряду с этим, следственная судья отказала в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении срока действия обязанностей, возложенных на еще одного подозреваемого. Полный текст постановления будет обнародован 23 ноября 2020 года в 16:30", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, по версии следствия, подозреваемые заключили контракт с иностранной компанией, которая заведомо для них не собиралась и не имела возможностей его выполнить, на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 млн долларов. В дальнейшем на счета фиктивных предприятий был перечислен авансовый платеж на сумму более 8 млн долларов. Иностранная компания не поставила оборудование в Украину. Действия подозреваемых помешали созданию производства боеприпасов для обеспечения Вооруженных Сил Украины.
Напомним, экс-директору госпредприятия "Безпека" Владиславу Глазунову сообщено о подозрении в миллионных злоупотреблениях и государственной измене.
Также, Служба безопасности Украины в международном аэропорту "Борисполь" задержала бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины, который подозревается в государственной измене.