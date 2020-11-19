ВАКС продовжив обов'язки підозрюваним у справі зриву державного оборонного замовлення

"У середу, 18 листопада, слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора щодо продовження на два місяці строку дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та колишнього директора державного підприємства "Український центр "Безпека", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підозрювані зобов’язані: прибувати на першу вимогу до слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання слідчому (залишити на зберіганні слідчого) свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

"Поряд із цим, слідча суддя відмовила у задоволенні клопотання прокурора щодо продовження строку дії обов’язків, покладених на ще одного підозрюваного. Повний текст ухвали буде оголошено 23 листопада 2020 року о 16:30", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, за версією слідства, підозрювані уклали контракт з іноземною компанією, яка завідомо для них не мала наміру і можливостей його виконати, на виготовлення і поставку лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 млн доларів. У подальшому, на рахунки фіктивних підприємств було перераховано авансовий платіж на суму понад 8 млн доларів. Іноземна компанія не поставила обладнання в Україну. Дії підозрюваних перешкодили створенню виробництва боєприпасів для забезпечення Збройних Сил України.

Нагадаємо, ексдиректору держпідприємства “Безпека” Владиславу Глазунову повідомлено про підозру у мільйонних зловживаннях та державній зраді.

Також, Служба безпеки України у міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримала колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України, який підозрюється у державній зраді.