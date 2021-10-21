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ВАКС продолжил обязанности нардепу Юрченко еще на два месяца

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил до 21 декабря сроки действия обязанностей, возложенных на народного депутата Александра Юрченко, которого исключили из фракции “Слуги народа”, и его помощника, обвиняемых в получении взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение ВАКС.

ВАКС продолжил обязанности нардепу Юрченко еще на два месяца

Цитата

“В среду, 20 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП и продолжила срок действия обязанностей, возложенных на народного депутата Украины 9 созыва и его помощника”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что до 21 декабря 2021 года Юрченко обязан: прибывать в суд по первому вызову; сообщать суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другим обвиняемым сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Другому обвиняемому в этом уголовном производстве — помощнику нардепа — суд также продлил срок действия обязанностей также на 2 месяца.

Дополнение

Народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки.

ВАКС отправил Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Позже его внесли залог в полном объеме.

В августе этого года в суд было направлено уже и обвинительный акт в отношении бывшего “слуги” и его посредника.

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