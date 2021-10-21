ВАКС продолжил обязанности нардепу Юрченко еще на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил до 21 декабря сроки действия обязанностей, возложенных на народного депутата Александра Юрченко, которого исключили из фракции “Слуги народа”, и его помощника, обвиняемых в получении взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение ВАКС.
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“В среду, 20 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП и продолжила срок действия обязанностей, возложенных на народного депутата Украины 9 созыва и его помощника”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что до 21 декабря 2021 года Юрченко обязан: прибывать в суд по первому вызову; сообщать суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другим обвиняемым сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.
Другому обвиняемому в этом уголовном производстве — помощнику нардепа — суд также продлил срок действия обязанностей также на 2 месяца.
Дополнение
Народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки.
ВАКС отправил Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Позже его внесли залог в полном объеме.
В августе этого года в суд было направлено уже и обвинительный акт в отношении бывшего “слуги” и его посредника.