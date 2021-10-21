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ВАКС продовжив обов'язки нардепу Юрченку ще на два місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив до 21 грудня строки дії обов’язків, покладених на народного депутата Олександра Юрченка, якого виключили з фракції “Слуги народу”, та його помічника, обвинувачених в отриманні хабаря. Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення ВАКС.

ВАКС продовжив обов'язки нардепу Юрченку ще на два місяці

Цитата

“У середу, 20 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії обов’язків, покладених на народного депутата України 9 скликання та його помічника”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що до 21 грудня 2021 року Юрченко зобов’язаний: прибувати до суду за першим викликом; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим обвинуваченим; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Іншому обвинуваченому у цьому кримінальному провадженні — помічникові нардепа — суд також продовжив строк дії обов’язків також на 2 місяці.

Доповнення

Народному депутату Олександру Юрченку повідомили про підозру в отриманні хабара.

ВАКС відправив Юрченка під варту з альтернативою внесення застави у понад 3 млн грн. Пізніше за нього внесли заставу у повному обсязі.

У серпні цього року до суду було скеровано вже й обвинувальний акт стосовно колишнього “слуги” та його посередника.

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