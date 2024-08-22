ВАКС отменил подозрение экс-депутату Грановскому: САП готовится обжаловать решение

Высший антикоррупционный суд 20 августа отменил подозрение бывшему народному депутату Александру Грановскому, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод". В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о намерениях обжаловать решение судьи об отмене подозрения экс-нардепу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Детали

И хотя в официальном сообщении фамилия нардепа не указана, судя по описанию, речь идет об Александре Грановском.

В официальном заявлении САП указали, что категорически не согласны с решением следственного судьи ВАКС от 20.08.2024, которым отменено подозрение народному депутату Украины VIII созыва.

Прокурор считает, что собранные в рамках досудебного расследования доказательства свидетельствуют о причастности лица к организации преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству) в сумме 93,3 млн.

Учитывая имеющиеся доказательства, Специализированная антикоррупционная прокуратура считает это решение судьи незаконным и необоснованным и готовит его обжалование в Апелляционной палате ВАКС - говорится в заявлении САП.

Напомним

В октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Грановскому, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн убытков АО "Одесский припортовый завод". Сам Грановский заявлял, что не заинтересован в "Одесском припортовом заводе" и не имеет влияния на его деятельность.

В феврале 2024 года сообщалось, что Интерпол заблокировал запрос НАБУ на международный розыск бывшего депутата, поскольку он не находится в международном розыске.