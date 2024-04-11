ВАКС избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о хищении 7,7 млн грн на техосмотре в Херсонской области

ВАКС избрал меры пресечения трем участникам коррупционной схемы присвоения госсредств, выделенных на техобследование объектов Херсонщины, поврежденных атаками РФ. О ходе этого дела сообщили в Специальной Антикоррупционной Прокуратуре, передает УНН.

11 апреля 2024 года следственный судья ВАКС рассмотрел ходатайство детективов НАБУ, согласованные прокурором САП, о применении мер пресечения к двум организаторам и одному исполнителю в схеме завладения 7,7 млн грн государственных средств при оказании услуг по обследованию объектов, поврежденных в Херсонской области в результате военной агрессии РФ, а именно владелицы частной компании. - говорится в сообщении САП.

Детали

Отмечается, что владелице частной компании избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1,5 млн грн.

Директору Департамента Херсонской ОГА, вероятно причастным к сделке отпустили под залог в 800 тыс. грн;

Третьему фигуранту, директору частной компании, суд назначил меру пресечения в виде залога в 500 тыс. грн.

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Контекст

По данным следствия руководительница одного из департаментов Херсонской ОВА совместно с владельцем частной компании организовала противоправную коррупционную сделку, и присвоила бюджетные средства, которые выделялись на обследование технического состояния 107 объектов социальной инфраструктуры в регионе.

Детективы выяснили, что стоимость выполненных работ по техническому обследованию была завышена более чем в 15 раз. Из-за чего, из резервного фонда Кабинета Министров Украины в карманы коррупционеров "потекли" 7,7 млн грн.