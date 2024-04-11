ВАКС избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о хищении 7,7 млн грн на техосмотре в Херсонской области

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
khersonХерсон
Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  105958 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  105073 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  120419 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  150821 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  138398 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133699 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117395 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100130 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115974 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115669 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Новости по теме
ВАКС избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о хищении 7,7 млн грн на техосмотре в Херсонской области

ВАКС избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о хищении 7,7 млн грн на техосмотре в Херсонской области

  •  13453 просмотра
путин цинично высказался об ударах по украинским электростанциям

путин цинично высказался об ударах по украинским электростанциям

  •  16450 просмотра
США выделили 138 млн долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны Украины - посол

США выделили 138 млн долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны Украины - посол

  •  17244 просмотра
россия набирает крымчан в "специальное" подразделение Росгвардии - Чубаров

россия набирает крымчан в "специальное" подразделение Росгвардии - Чубаров

  •  16619 просмотра
Военные усилия Украины в критической точке на фоне российских ракетных атак - Bloomberg

Военные усилия Украины в критической точке на фоне российских ракетных атак - Bloomberg

  •  15797 просмотра
В Одесской области строят школьное укрытие на 400 человек - Кипер

В Одесской области строят школьное укрытие на 400 человек - Кипер

  •  17912 просмотра
"Это была уже четвёртая разбитая Бишимбаевым дверь": Байжанов рассказал о характере экс-министра экономики Казахстана и его драках с супругой

"Это была уже четвёртая разбитая Бишимбаевым дверь": Байжанов рассказал о характере экс-министра экономики Казахстана и его драках с супругой

  •  16333 просмотра
Украина и Болгария проведут Вторую Черноморскую конференцию по безопасности. Присоединятся делегации от 42 стран

Украина и Болгария проведут Вторую Черноморскую конференцию по безопасности. Присоединятся делегации от 42 стран

  •  18156 просмотра
Умер спортсмен и актер О. Джеймс Симпсон: чем он известен

Умер спортсмен и актер О. Джеймс Симпсон: чем он известен

  •  16373 просмотра
Оккупанты атаковали лесхоз в Харьковской области: двух человек госпитализировали, одного - освободили из-под завалов

Оккупанты атаковали лесхоз в Харьковской области: двух человек госпитализировали, одного - освободили из-под завалов

  •  17827 просмотра

Популярные

Удар по Днепровской ГЭС: в Запорожской ОГА рассказали, как ликвидируют последствия обстрела

Удар по Днепровской ГЭС: в Запорожской ОГА рассказали, как ликвидируют последствия обстрела

  •  76745 просмотра
"Самое большое бедствие за 80 лет": масштабные паводки в Казахстане не отступают

"Самое большое бедствие за 80 лет": масштабные паводки в Казахстане не отступают

  •  68330 просмотра
На саммите Триморья участники выразили неуклонную поддержку Ураине в борьбе против рф

На саммите Триморья участники выразили неуклонную поддержку Ураине в борьбе против рф

  •  68166 просмотра
Разрешение ЕС на беспошлинную торговлю с ограничениями для Украины будет стимулировать экспорт на разных направлениях - Минагро

Разрешение ЕС на беспошлинную торговлю с ограничениями для Украины будет стимулировать экспорт на разных направлениях - Минагро

  •  60800 просмотра
В результате утренней атаки рф на Харьков повреждена ТЭЦ, которая питает город - мэр

В результате утренней атаки рф на Харьков повреждена ТЭЦ, которая питает город - мэр

  •  64797 просмотра

Публикации

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

  •  143442 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

  •  164553 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  173479 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  215561 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  433031 просмотра

ВАКС избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о хищении 7,7 млн грн на техосмотре в Херсонской области

Детективы НАБУ разоблачили коррупционную схему присвоения 7,7 млн грн государственных средств, выделенных на проведение технического обследования поврежденной инфраструктуры Херсонской области, в связи с чем трем ее участникам избраны меры пресечения.

Экономика •   •  13453 просмотра
ВАКС избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о хищении 7,7 млн грн на техосмотре в Херсонской области

путин цинично высказался об ударах по украинским электростанциям

российский диктатор путин цинично заявил, что россия была вынуждена нанести удар по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на якобы удары по российским объектам, несмотря на то, что ранее интенсивно атаковала энергетический сектор Украины в 2022-23 годах.

Война •   •  16450 просмотра
путин цинично высказался об ударах по украинским электростанциям

США выделили 138 млн долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны Украины - посол

Соединенные Штаты предоставят Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем противовоздушной обороны, чтобы помочь поддержать эффективность противовоздушной обороны Украины против непрекращающихся атак россии.

Война •   •  17244 просмотра
США выделили 138 млн долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны Украины - посол

россия набирает крымчан в "специальное" подразделение Росгвардии - Чубаров

российские власти агитируют жителей Крыма, в том числе мусульман, вступать в "специальное" подразделение Росгвардии, о чем сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Война •   •  16619 просмотра
россия набирает крымчан в "специальное" подразделение Росгвардии - Чубаров

Военные усилия Украины в критической точке на фоне российских ракетных атак - Bloomberg

Ракетные удары россии по украинской энергетической системе, бомбардировки Харькова и продвижение вдоль линии фронта вызвали беспокойство, что военные усилия Киева приближаются к критической точке из-за острой нехватки боеприпасов и живой силы.

Война •   •  15797 просмотра
Военные усилия Украины в критической точке на фоне российских ракетных атак - Bloomberg

В Одесской области строят школьное укрытие на 400 человек - Кипер

В Березовском районе Одесской области строится большое школьное укрытие для 400 учеников, чтобы обеспечить безопасное обучение в режиме офлайн во время войны.

Общество •   •  17912 просмотра
В Одесской области строят школьное укрытие на 400 человек - Кипер

"Это была уже четвёртая разбитая Бишимбаевым дверь": Байжанов рассказал о характере экс-министра экономики Казахстана и его драках с супругой

Бахытжан Байжанов, обвиняемый по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, жены экс-министра экономики Казахстана, объяснил, что не сообщил о преступлении и скрыл улики из-за своего казахского менталитета и нежелания вмешиваться в жестокие отношения супругов.

Криминал и ЧП •   •  16333 просмотра
"Это была уже четвёртая разбитая Бишимбаевым дверь": Байжанов рассказал о характере экс-министра экономики Казахстана и его драках с супругой

Украина и Болгария проведут Вторую Черноморскую конференцию по безопасности. Присоединятся делегации от 42 стран

Вторая Черноморская конференция по безопасности, которую Украина и Болгария совместно принимают 15 апреля в Софии, имеет целью разработать эффективные стратегии реагирования на существующие вызовы и обеспечить устойчивое развитие для всех миролюбивых государств региона в условиях российской агрессии против Украины.

Война •   •  18156 просмотра
Украина и Болгария проведут Вторую Черноморскую конференцию по безопасности. Присоединятся делегации от 42 стран

Умер спортсмен и актер О. Джеймс Симпсон: чем он известен

О. Джей Симпсон, бывший американский футболист и актер, обвиненный, но оправданный по громкому делу об убийстве, умер на 76-м году жизни.

Новости Мира •   •  16373 просмотра
Умер спортсмен и актер О. Джеймс Симпсон: чем он известен

Оккупанты атаковали лесхоз в Харьковской области: двух человек госпитализировали, одного - освободили из-под завалов

российские войска атаковали лесное хозяйство в Чугуевском районе Харьковской области. Двух человек госпитализировали, двух достали из-под завалов

Война •   •  17827 просмотра
Оккупанты атаковали лесхоз в Харьковской области: двух человек госпитализировали, одного - освободили из-под завалов