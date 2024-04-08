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В Житомире "Nissan" сбил 8-летнего ребенка, полиция проводит следствие

В Житомире "Nissan" сбил 8-летнего ребенка, полиция проводит следствие

Киев  •  УНН

8 апреля 2024, 09:34  •  23135 просмотра

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В Житомире 38-летний водитель автомобиля "Nissan" совершил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу, травмировав пешехода. Ребенка доставили в больницу, полиция проводит расследование инцидента.

В Житомире водитель "Nissan" совершил наезд на 8-летнего парня, который пересекал автодорогу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Следователи выясняют обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, передает УНН с ссылкой на полицию Житомирской области.

38-летний житель Житомира, управляя автомобилем "Nissan", совершил наезд на мальчика, который пересекал автодорогу. В результате ДТП пешеход, 8-летний горожанин, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу

- говорится в сообщении.
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Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 6 апреля около 19:45 на улице Дмитриевской. Сейчас следователи Житомирского райуправления полиции выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним,

Мужчина разбил стекло на фуникулере в Киеве и смертельно порезал мальчику горло, что привело к остановке фуникулера и вызову экстренных служб.

В Броварском районе Киевской области под колеса электропоезда попал мужчина. От полученных травм 32-летний мужчина погиб на месте.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
nissanNissan
ukrainaУкраина
zhitomirЖитомир
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