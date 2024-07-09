В Запорожье мужчина напал на женщину в подъезде многоэтажки и силой пытался отобрать рюкзак, забрызгав газовым баллончиком. Его приспешник в этот момент стоял "на страже". Женщина начала звать на помощь и нападавшие скрылись. Правоохранители задержали обоих нарушителей. За содеянное им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Детали

Как сообщают правоохранители, на днях в дежурную часть отдела полиции № 1 Запорожского райуправления полиции поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение "скорая" доставила женщину с химическими ожогами глаз.

По словам потерпевшей, неизвестный мужчина напал на нее в подъезде и пытался сорвать рюкзак. Когда ему это не удалось, то он распылил ей в глаза слезоточивый газ и повторил попытку отобрать имущество. Женщина начала звать на помощь и это заставило нападавшего убежать - отмечают в полиции.

Сообщается, что злоумышленник действовал не самостоятельно - его сообщник ждал "на страже" неподалеку, чтобы потом вместе скрыться с места преступления.

Правонарушителями оказались 26-летний и 37-летний жители Запорожской области. Нападение они спланировали заранее и действовали по согласованному плану. Для конспирации фигурант, который непосредственно напал на женщину, надел тактическую военную одежду - добавляют в полиции.

Правоохранители провели необходимый комплекс мероприятий и в течение суток установили местонахождение разыскиваемых лиц. Поэтому при силовой поддержке спецназа задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Обоим задержанным следователи сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины, а суд избрал меры в виде содержания под стражей без права внесения залога - резюмировали в полиции.

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