В Запорожье завершили спасательные работы после авиаударов рф: погибли 10 человек, 41 пострадавший

В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы после авиаударов, которые осуществили российские войска 7 ноября, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В результате атаки по городу погибли 10 человек, из них 1 ребенок; пострадал 41 человек, из которых 4 ребенка", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Количество жертв авиаудара рф по Запорожью возросло до 10

Как указано, чрезвычайники спасли 3 человек, в том числе 2 детей.