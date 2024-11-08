В Запорожье завершили спасательные работы после авиаударов рф: погибли 10 человек, 41 пострадавший
Киев • УНН
В Запорожье завершили спасательные работы после российских авиаударов 7 ноября. В результате атаки погибли 10 человек, включая 1 ребенка, пострадал 41 человек, спасатели спасли 3 человека.
В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы после авиаударов, которые осуществили российские войска 7 ноября, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.
Детали
"В результате атаки по городу погибли 10 человек, из них 1 ребенок; пострадал 41 человек, из которых 4 ребенка", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Количество жертв авиаудара рф по Запорожью возросло до 108 ноября 2024, 10:59 • 7564 просмотра
Как указано, чрезвычайники спасли 3 человек, в том числе 2 детей.