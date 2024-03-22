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В Запорожье разрушено 7 домов, еще 35 - повреждены
Во время массированного ракетного обстрела Запорожья было разрушено 7 домов, еще 35 повреждены, есть жертвы, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.
Запорожская АЭС на грани блэкаута
Запорожская атомная электростанция снова оказалась на грани обесточивания после того, как российская ракетная атака отключила внешнюю воздушную линию, соединяющую ее с энергосистемой Украины.
Движение через плотину Днепровской ГЭС полностью закрыто - полиция
Движение через плотину Днепровской ГЭС полностью закрыто из-за пожара, вызванного ракетным обстрелом, движение транспорта перенаправлено другими путями.
В Кривом роге вводят графики аварийных отключений
В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений и использования генераторов после российских атак на объекты критической инфраструктуры города.
На Запорожье есть травмированные в результате атаки рф
Российский обстрел Запорожья разрушил два дома и повредил еще семь, вызвав ранения.
22 марта: Всемирный день воды, Международный день безделья
Во Всемирный день водных ресурсов, 22 марта, проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности о рациональном использовании водных ресурсов и сокращении запасов пресной воды на Земле, инициированные ООН в 1992 году.
Армия Израиля заявила о более 500 задержанных террористов в больнице в Газе
Армия обороны Израиля задержала более 500 подозреваемых в терроризме, в том числе 358 членов ХАМАС и "Исламского джихада", во время операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа.
В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва
Взрывы были слышны в Днепропетровской и Сумской областях Украины, что вызвало воздушную тревогу, с сообщениями о крылатых ракетах, направлявшихся в сторону Киевской области, а также об объектах инфраструктуры, которые были нацелены на врага.
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов
В пятницу утром в Хмельницкой области прогремели взрывы, вероятно, из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению электроэнергии в нескольких городах и селах.
По Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов
Россияне нанесли 8 ракетных ударов по Запорожью, повредив инфраструктуру и гражданские здания, информация о жертвах не подтверждена.