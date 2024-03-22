В Запорожье разрушено 7 домов, еще 35 - повреждены

Во время массированной ракетной атаки по Запорожью, россияне нанесли 12 ракетных ударов. Предварительно 7 домов разрушены, 35 - повреждены. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его данным, есть раненые, количество пострадавших уточняется.

Контекст

Запорожская область в ночь на 22 января подверглась интенсивному ракетному удару. Во время массированной воздушной атаки россияне пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры.

Запорожская АЭС на грани блэкаута