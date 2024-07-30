В Запорожье на рынке произошел пожар, в результате которого загорелся металлический павильон и два грузовых автомобиля. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

На территории рынка в одном из районов Запорожья произошел пожар.

Как сообщают спасатели, огонь охватил металлический торговый павильон и два грузовых автомобиля на площади 60 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям пожарных пожар удалось быстро ликвидировать. Жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

К тушению пожара было привлечено 5 единиц техники и 21 спасатель.

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