На рынке в Запорожье произошел пожар, который охватил металлический павильон и два грузовых автомобиля. Благодаря быстрым действиям спасателей пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
В Запорожье на рынке произошел пожар, в результате которого загорелся металлический павильон и два грузовых автомобиля. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
На территории рынка в одном из районов Запорожья произошел пожар.
Как сообщают спасатели, огонь охватил металлический торговый павильон и два грузовых автомобиля на площади 60 квадратных метров.
Благодаря оперативным действиям пожарных пожар удалось быстро ликвидировать. Жертв и пострадавших нет.
Причина возгорания сейчас устанавливается.
К тушению пожара было привлечено 5 единиц техники и 21 спасатель.
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