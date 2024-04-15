В Запорожье из-за шквального ветра деревья упали на жилой дом

В Запорожье в результате порывов ветра ветви дерева упали на жилой дом, что привело к повреждению 5 балконов и окна. Информация о пострадавших среди жителей областного центра не поступала. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сотрудники ГСЧС осуществили 15 выездов на ликвидацию последствий непогоды в г. Запорожье и Запорожском районе.

В ГСЧС напомнили правила безопасности во время водоворота непогоды:

все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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