В Запорожье из-за атаки рф по меньшей мере два человека пропали без вести, на одной из улиц 4 дома полностью разрушены - ОВА

В Запорожье продолжается поисковая операция на местах вражеских ракетных ударов в ночь на 22 марта, по меньшей мере два человека считаются пропавшими без вести.Из-за атаки рф только на одной из улиц 4 дома полностью разрушены, сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

По меньшей мере 2 человека пропали без вести. 4 дома полностью разрушены, более 40 - повреждены. Таковы последствия 2-х вражеских ракетных ударов только по одной из улиц Запорожья - написал Федоров в соцсетях.

По его словам, спасатели ГСЧС продолжают поисковую операцию и помогают людям.

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Ранее Иван Федоров сообщал, что в Запорожской области в результате ночной атаки армии рф есть погибший и, предварительно, восемь раненых, разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, частные дома и многоэтажки.