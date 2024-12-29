В Южной Корее разбился пассажирский самолет со 181 человеком на борту: фото с места катастрофы
Киев • УНН
В аэропорту Муан разбился самолет Jeju Air с 181 пассажиром на борту. По меньшей мере 28 человек погибли, двое выжили, судьба других пассажиров пока неизвестна.
В воскресенье, 29 декабря, в международном аэропорту Муан в Южной Корее разбился самолет. Авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и потерпел крушение, есть погибшие. Об этом сообщает информационное агенство Yonhap, передает УНН.
Детали
Отмечается, что авария произошла, когда самолет авиакомпании Jeju Air, на борту которого находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа рейсом из Таиланда, приземлялся в аэропорту на юге страны.
По данным агентства Yonhap, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 28 человек. Двое живы. Что с остальными, пока неизвестно.
Представитель аэропорта сообщил, что власти работают над спасением людей, которые находятся в хвостовой части самолета.
Тем временем исполняющий обязанности президента страны Чхве Сон Мок приказал провести всеобъемлющие спасательные работы.
Напомним
Напомним, несколько дней назад, утром 25 декабря, на западе Казахстана возле Актау упал пассажирский самолет Embraer. Он летел из Баку в Грозный.