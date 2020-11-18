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В ЕС ответили на заявление Минска о прекращении диалога по правам человека

В ЕС ответили на заявление Минска о прекращении диалога по правам человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Европейском Союзе прокомментировали заявление главы МИД Беларуси Владимира Макеева о решении приостановить диалог по правам человека и снизить уровень участия в программе "Восточное партнерство". ЕС еще ранее заморозил все виды диалога с Беларусью и свел все контакты до экспертного уровня в ответ на неприемлемые действия ее власти, подчеркнул во вторник, 17 ноября, официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

“Минск было бы лучше делать шаги для возобновления диалога, а не дальше усугублять ситуацию”, — цитирует Стано DW.

Он также напомнил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Беларуси и не считает Александра Лукашенко легитимным представителем белорусского народа. Вместе с тем Брюссель продолжит поддерживать диалог с гражданским обществом Беларуси, подчеркнул состоянии.

Представитель внешнеполитической службы ЕС также сообщил, что министры иностранных дел ЕС на видеоконференции 19 ноября обсудят возможность расширения санкций в отношении Беларуси. Введение новых штрафных мер будет возможно по соглашению на них всех стран ЕС, уточнил он.

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Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил о решении Минска приостановить работу Координационной группы Беларусь — ЕС, в рамках которой велся диалог по взаимодействию, в том числе по вопросам защиты прав человека.

Одновременно Минск снижает уровень участия в программе ЕС “Восточное партнерство” до экспертного, заявил далее Макей по итогам совещания с Лукашенко. По его словам, решение связано с “попытками политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы”.

Массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов продолжаются в Беларуси уже более ста дней со дня голосования 9 августа. По данным ЦИК, победу с результатом более 80 процентов голосов получил Александр Лукашенко, правящий республикой с 1994 года. Оппозиция и главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявляют о фальсификации итогов голосования. В этом убеждены и граждане, которые отстаивают свою позицию во время мирных выступлений, которые жестко пресекаются ОМОНом и спецназом. В отношении демонстрантов сотрудники правоохранительных органов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

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В октябре ЕС ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них — глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. В начале ноября штрафные меры были расширены, в черном списке оказался правитель Беларуси Александр Лукашенко, его сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава его администрации Игорь Сергиенко, главы КГБ и Следственного комитета Беларуси Иван Тертелю и Иван Носкевич и еще девять человек.

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