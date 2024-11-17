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В Yasno рассказали, какими будут графики отключений света в понедельник

В Yasno рассказали, какими будут графики отключений света в понедельник

Киев  •  УНН

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Компания Yasno вводит графики фактических отключений света по конкретным адресам. Стабилизационные отключения будут происходить в две очереди с 6 до 22 часов по команде Укрэнерго.

По команде НЭК Укрэнерго будут применяться стабилизационные отключения объемом в две очереди с 6 до 22 часов. Об этом сообщил гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

Детали

По его словам, график будет именно фактических отключений по адресу.

ОСР сформировали графики фактических отключений, а мы - сервис для их отображения. То есть такие, где обозначены только те слоты, во время которых света в конкретной группе/по конкретному адресу не будет

- написал он.

Данные графики на следующий день будут доступны на сайте yasno.com.ua по конкретным адресам после 20 часов.

Он обратил внимание, что если Укрэнерго будет корректировать объемы отключений, Yasno также будет менять графики. О времени обновлений будет обозначено в примечании рядом с графиками.

Напомним,

18 ноября в Украине вводятся ограничения электроснабжения из-за повреждения энергообъектов. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.

КГВА не исключало введения стабилизационных графиков отключения света в столице после массированного удара РФ.

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко17 нояб. 2024, 07:14 • 102464 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
dtekДТЭК
ukrenerhoУкрэнерго