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В Японии впервые за 15 месяцев не зарегистрировали смертей от COVID-19

Киев • УНН

 • 15725 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вчера, 7 ноября, в Японии впервые за 15 месяцев никто не умер от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Japan Times.

В Японии впервые за 15 месяцев не зарегистрировали смертей от COVID-19

Детали

7 ноября в стране зафиксировали 162 новых случая заражения коронавирусом, общее число тяжело заболевших COVID-19 — 100 человек.

В Токио, столице Японии, зарегистрировали 21 больного коронавирусом. Среднее значение новых случаев за неделю в столице составило 20,1 по сравнению с 24,6 на прошлой неделе.

В префектуре Осака — район, который больше всего пострадал от COVID-19, — зарегистрировано 39 новых случаев заражения вирусом.

Добавим

В сентябре во всех регионах Японии отменили режим чрезвычайного положения, введенный для борьбы с коронавирусом.

Всего в Японии зарегистрировано 1,72 млн больных коронавирусом, умерло — 18,3 тыс. человек.

Контекст

Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зарегистрировано в 188 странах мира.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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