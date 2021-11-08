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В Японії вперше за 15 місяців не зареєстрували смертей від COVID-19

Київ • УНН

 • 15725 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Учора, 7 листопада, в Японії вперше за 15 місяців ніхто не помер від коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Japan Times.

В Японії вперше за 15 місяців не зареєстрували смертей від COVID-19

Деталі

7 листопада у країні зафіксували 162 нові випадки зараження коронавірусом, загальна кількість тяжко хворих на COVID-19 — 100 людей.

У Токіо, столиці Японії, зареєстрували 21 хворого на коронавірус. Середнє значення нових випадків за тиждень у столиці становило 20,1 порівняно з 24,6 минулого тижня.

У префектурі Осака — район, який найбільше постраждав від COVID-19, — зареєстровано 39 нових випадків зараження вірусом.

Додамо

У вересні у всіх регіонах Японії скасували режим надзвичайного стану, запровадженого для боротьби з коронавірусом.

Усього в Японії зареєстровано 1,72 млн хворих на коронавірус, померло — 18,3 тис. осіб.

Контекст

Коронавірус уперше зафіксували у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Відтоді зараження цим вірусом було зареєстровано у 188 країнах світу.

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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