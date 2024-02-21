В WhatsApp появится новая функция
Киев • УНН
WhatsApp вводит новую функцию, которая запрещает пользователям делать скриншоты фотографий профиля, чтобы защитить личные данные пользователей.
В WhatsApp появится функция, защищающая пользователей мессенджера от распространения фотографий из их профиля. Разработчики готовятся запретить делать скриншоты аватарок, пишет портал WABetaInfo, передает УНН.
Детали
Отмечается, что еще пять лет назад из мессенджера была удалена функция, которая позволяет пользователям сохранять фотографии профиля других пользователей. Отказ от этой функции был оправдан защитой конфиденциальных данных пользователей без ведома пользователей. Теперь в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.4.25 была обнаружена функция, которая блокирует скриншоты фотографий профиля.
При попытке сделать снимок экрана с фотографией профиля появляется сообщение, в котором говорится, что это невозможно. Такое ограничение часто встречается в банковских приложениях или в мессенджере Telegram, если была установлена соответствующая опция отправителем снимка.
Однако злоумышленники могут запечатлеть фотографию с помощью другого смартфона, сфотографировав экран устройства, на котором открыт WhatsApp.
Пока что функция доступна лишь некоторым тестировщикам бета-версии WhatsApp на Android. Когда нововведение заработает в стабильных версиях мессенджера и на других платформах, не сообщается.
Во Франции министрам запретили пользоваться WhatsApp, Telegram и Signal30 ноября 2023, 05:00 • 39711 просмотров
В WhatsApp появится новая функция
WhatsApp вводит новую функцию, которая запрещает пользователям делать скриншоты фотографий профиля, чтобы защитить личные данные пользователей.
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