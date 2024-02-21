У WhatsApp з'явиться нова функція
Київ • УНН
WhatsApp запроваджує нову функцію, яка забороняє користувачам робити скріншоти фотографій профілю, щоб захистити приватні дані користувачів.
У WhatsApp з'явиться функція, що захищає користувачів месенджера від розповсюдження фотографій з їхнього профілю. Розробники готуються заборонити робити скриншоти аватарок, пише портал WABetaInfo, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що ще п'ять років тому з месенджера було видалено функцію, яка дозволяє користувачам зберігати фотографії профілю інших користувачів. Відмова від цієї функції була виправдана захистом конфіденційних даних користувачів без відома користувачів. Тепер у бета-версії WhatsApp для Android під номером 2.24.4.25 було виявлено функцію, яка блокує скриншоти фотографій профілю.
Під час спроби зробити знімок екрана з фотографією профіля з'являється повідомлення, в якому говориться, що це неможливо. Таке обмеження часто зустрічається у банківських додатках або в месенджері Telegram, якщо було встановлено відповідну опцію відправником знімка.
Проте зловмисники можуть відобразити фотографію за допомогою іншого смартфона, сфотографувавши екран пристрою, на якому відкрито WhatsApp.
Поки що функція доступна лише деяким тестувальникам бета-версії WhatsApp на Android. Коли нововведення запрацює у стабільних версіях месенджера та на інших платформах, не повідомляється.
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