У WhatsApp з'явиться нова функція

У WhatsApp з'явиться функція, що захищає користувачів месенджера від розповсюдження фотографій з їхнього профілю. Розробники готуються заборонити робити скриншоти аватарок, пише портал WABetaInfo, передає УНН.

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Зазначається, що ще п'ять років тому з месенджера було видалено функцію, яка дозволяє користувачам зберігати фотографії профілю інших користувачів. Відмова від цієї функції була виправдана захистом конфіденційних даних користувачів без відома користувачів. Тепер у бета-версії WhatsApp для Android під номером 2.24.4.25 було виявлено функцію, яка блокує скриншоти фотографій профілю.

Під час спроби зробити знімок екрана з фотографією профіля з'являється повідомлення, в якому говориться, що це неможливо. Таке обмеження часто зустрічається у банківських додатках або в месенджері Telegram, якщо було встановлено відповідну опцію відправником знімка. йдеться у повідомленні

Проте зловмисники можуть відобразити фотографію за допомогою іншого смартфона, сфотографувавши екран пристрою, на якому відкрито WhatsApp.

Поки що функція доступна лише деяким тестувальникам бета-версії WhatsApp на Android. Коли нововведення запрацює у стабільних версіях месенджера та на інших платформах, не повідомляється.

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