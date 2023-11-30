Во Франции министрам запретили пользоваться WhatsApp, Telegram и Signal
Премьер-министр Франции Элизабет Борн запретила министрам пользоваться неутвержденными мессенджерами, такими как WhatsApp и Telegram, обязав использовать безопасное французское приложение Olvid.
Байден призывает Израиль не возобновлять бои в Секторе Газа – Axios
Президент Байден выразил обеспокоенность премьер-министру Израиля Нетаньяху потенциальным увеличением жертв среди гражданского населения и обострением гуманитарного кризиса в случае возобновления Израилем военных действий на юге Газы, сообщает Axios. США и Израиль договорились продолжить обсуждение любых оперативных планов до принятия мер.
В России заявили о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Российская противовоздушная оборона сбила беспилотник над Белгородской областью.
30 ноября: Международный день секса, Всемирный день домашних животных
Международный день секса, который с 2007 года неофициально отмечается ежегодно 30 ноября, пропагандирует пользу регулярного секса для здоровья. одновременно отмечаются Всемирный день домашних животных и Международный день защиты информации, в которых подчеркиваются права животных и кибербезопасность.
На Хмельнитчине работала ПВО
Российские военные атаковали Хмельницкую область беспилотниками; противовоздушная оборона отреагировала, и жители услышали взрывы, по словам Сергея Тюрина.
В Казахстане из-за пожара в хостеле погибли 13 человек
В результате ночного пожара в хостеле Алма-Ати погибли 13 человек, предположительно, от отравления угарным газом; еще 59 человек были эвакуированы.
Военная помощь Украине укрепляет оборонно-промышленную базу США-Пентагон
Министерство обороны США активизировало отечественную оборонную промышленность, выделив более 27 миллиардов долларов поставщикам в 37 штатах для оказания помощи Украине, что привело к исторической мобилизации и расширению производства военной техники.
Премьер-министр Словакии Фицо встретится с послами России и США
После 24 февраля 2022 года с послами страны-агрессора встречались разве что представители министерств иностранных дел.
В Винницкой области взрывы, работает ПВО
Взрывы слышны в Винницкой области, там работает противовоздушная оборона. Жителей призывают заботиться о собственной безопасности во время продолжающейся воздушной тревоги.
Бывший госсекретарь США Генри Кисинджер умер в возрасте 100 лет
Бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет, оказав значительное влияние на внешнюю политику США. Киссинджер умер в Коннектикуте, до последних дней оставаясь активным участником глобальной дипломатии.