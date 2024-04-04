В ВМС рассказали, как россия пытается защитить свой флот в новороссийске с помощью затопленных барж
Киев • УНН
россияне прячут свои корабли от украинских атак в бухте Новороссийска на юге рф, вход в которую загражден затопленными баржами и боновыми заграждениями. Таким образом россия пытается усилить безопасность собственного флота.
После атак ВСУ на оккупированный Крым, россияне перебросили часть флота в Новороссийск, где в попытках усилить безопасность закрыли вход в гавань баржами и боновыми заграждениями. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
Детали
Он подтвердил информацию распространенную британской разведкой об использовании Россией затопленных барж, как защитных сооружений для усиления безопасности собственного флота.
На самом деле эта практика (использование барж - ред.) не нова, они так же делали это вокруг так называемого Крымского моста. На них (на баржи - ред.) они вешают боновые заграждения, то есть фактически это используется в качестве элементов защитных сооружений. Можно их использовать для того, чтобы просто прикрываться
Оккупанты не восстановили боновые заграждения возле Крымского моста7 декабря 2023, 09:03 • 39039 просмотров
По его словам, такую же тактику россияне использовали во время оккупации Крыма в 2014 году. Представитель ВМС ВСУ напомнил, что тогда войска рф топили собственный флот, чтобы заблокировать украинские корабли в бухте.
Прикрываться боновыми заграждениями, баржами, это все в принципе не новое. Как мы видим, сейчас они фактически закрылись в пункте базирования в новороссийские - закрыли вход в гавань, растянули боновые заграждения, поставили баржи и просто сидят на базе
Напомним
Партизаны из подпольного движения "АТЕШ" выяснили, что россияне перебросили много военных кораблей из временно оккупированного Крыма в Новороссийск и усилили этот район системами противовоздушной обороны.
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В ВМС рассказали, как россия пытается защитить свой флот в новороссийске с помощью затопленных барж
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