В Винницкой области во время атаки рф есть попадание в объект критической инфраструктуры - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  112541 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  119891 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  158175 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  120687 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  136058 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129088 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142273 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145542 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133670 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128544 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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В Харькове не работает линия аварийной газовой службы 104

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россия атаковала Днепровскую ГЭС в Запорожье - Укргидроэнерго

россия атаковала Днепровскую ГЭС в Запорожье - Укргидроэнерго

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В Харькове временно не работают линии Службы спасения "101" и "112"

В Харькове временно не работают линии Службы спасения "101" и "112"

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На Львовщине есть попадание "шахедов": враг целился по энергетической инфраструктуре

На Львовщине есть попадание "шахедов": враг целился по энергетической инфраструктуре

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Россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Франковщине

Россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Франковщине

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В течение суток на фронте произошло 74 боевых столкновения - Генштаб

В течение суток на фронте произошло 74 боевых столкновения - Генштаб

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Укрзализныця сообщила о возможных задержках поездов из-за ночной атаки

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  176583 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  206244 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  305123 просмотра

В Винницкой области во время атаки рф есть попадание в объект критической инфраструктуры - ОВА

Объект критической инфраструктуры в Винницкой области был поражен во время российской ракетно-дроновой атаки в ночь на 22 марта.

Война •   •  15555 просмотра
В Винницкой области во время атаки рф есть попадание в объект критической инфраструктуры - ОВА

В Харькове не работает линия аварийной газовой службы 104

Аварийно-диспетчерская служба линии 104 в Харькове не работает, поэтому для сообщения об аварийных ситуациях, связанных с газом, и связи с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям предоставляются резервные номера телефонов.

Общество •   •  18107 просмотра
В Харькове не работает линия аварийной газовой службы 104

россия атаковала Днепровскую ГЭС в Запорожье - Укргидроэнерго

Российские ракеты атаковали крупнейшую гидроэлектростанцию Украины, Днепровскую ГЭС в Запорожье, вызвав пожар, но угрозы прорыва плотины нет.

Война •   •  17514 просмотра
россия атаковала Днепровскую ГЭС в Запорожье - Укргидроэнерго

В Харькове временно не работают линии Службы спасения "101" и "112"

Линии экстренных служб "101" и "112" в Харькове временно не работают, для вызова Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предоставлены резервные номера.

Общество •   •  17170 просмотра
В Харькове временно не работают линии Службы спасения "101" и "112"

На Львовщине есть попадание "шахедов": враг целился по энергетической инфраструктуре

Российский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области, вызвав пожар, который сейчас тушат пожарные.

Война •   •  21596 просмотра
На Львовщине есть попадание "шахедов": враг целился по энергетической инфраструктуре

Россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Франковщине

Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области с помощью беспилотников и ракет, ранив одного человека.

Война •   •  26252 просмотра
Россияне атаковали объект критической инфраструктуры на Франковщине

В течение суток на фронте произошло 74 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 74 боевых столкновения, во время которых противник нанес 36 ракетных и 55 авиационных ударов, а также 150 раз применил реактивные системы залпового огня.

Война •   •  22989 просмотра
В течение суток на фронте произошло 74 боевых столкновения - Генштаб

Укрзализныця сообщила о возможных задержках поездов из-за ночной атаки

Укрзализныця сообщает о возможных задержках поездов из-за ночных обстрелов, некоторые участки обесточены, задействованы резервные схемы электроснабжения и тепловозы, но все поезда продолжают курсировать.

Общество •   •  23618 просмотра
Укрзализныця сообщила о возможных задержках поездов из-за ночной атаки

Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины нанесли 9 авиационных ударов по личному составу, вооружению, военной технике и зенитно-ракетным комплексам противника.

Война •   •  24218 просмотра
Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб

Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику - Галущенко

Россияне осуществляет самую масштабную за последнее время атаку на украинский энергетический сектор, которая имеет целью вызвать масштабный сбой в энергосистеме страны, что приведет к отключению электроэнергии и повреждению объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии в разных регионах.

Война •   •  24760 просмотра
Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику - Галущенко