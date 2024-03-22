В Винницкой области во время атаки рф есть попадание в объект критической инфраструктуры - ОВА

В Винницкой области во время ракетно-дроновой атаки российских войск в ночь на 22 марта есть попадание в объект критической инфраструктуры, сообщил в пятницу глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, пишет УНН.

Враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Есть попадание в объект критической инфраструктуры - написал Борзов в Telegram.

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