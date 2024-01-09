В Винницкой области в снежные заносы попали 30 автомобилей и автобусов
Киев • УНН
В Винницкой области полиция и коммунальщики освободили 30 автомобилей, которые попали в снежные заносы на дороге. Дорогу расчистили за считанные часы.
Вечером 8 января на дороге сообщением "Погребище-Турбов" в Винницкой области правоохранители и коммунальщики освобождали из снежных заносов 30 автомобилей и автобусов. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.
Детали
Отмечается, что около 17.00 в полицию поступило сообщение, что между населенными пунктами в сугробах застряли люди. За несколько часов дорогу расчистили.
Кадры на видео - работа полиции Винницкой области. Около 30 автомобилей и автобусы попали в снежную ловушку на дороге сообщением Погребище-Турбов
Полицейские до приезда спецтехники помогали освободить машины. За несколько часов дорогу расчистили.
В МВД напомнили, если вам нужна помощь, стоит звонить 101 или 102.
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В Винницкой области в снежные заносы попали 30 автомобилей и автобусов
В Винницкой области полиция и коммунальщики освободили 30 автомобилей, которые попали в снежные заносы на дороге. Дорогу расчистили за считанные часы.
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