В Винницкой области в снежные заносы попали 30 автомобилей и автобусов

Вечером 8 января на дороге сообщением "Погребище-Турбов" в Винницкой области правоохранители и коммунальщики освобождали из снежных заносов 30 автомобилей и автобусов. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

Детали

Отмечается, что около 17.00 в полицию поступило сообщение, что между населенными пунктами в сугробах застряли люди. За несколько часов дорогу расчистили.

Кадры на видео - работа полиции Винницкой области. Около 30 автомобилей и автобусы попали в снежную ловушку на дороге сообщением Погребище-Турбов говорится в сообщении.

Полицейские до приезда спецтехники помогали освободить машины. За несколько часов дорогу расчистили.

В МВД напомнили, если вам нужна помощь, стоит звонить 101 или 102.

На юго-востоке Турции выпало до 6 метров снега на юго-востоке Турции