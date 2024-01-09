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На Вінниччині у снігові замети потрапили 30 автівок та автобусів

На Вінниччині у снігові замети потрапили 30 автівок та автобусів

Київ • УНН

 • 29558 перегляди

У Вінницькій області поліція та комунальники вивільнили 30 автомобілів, які потрапили у снігові замети на дорозі. Дорогу розчистили за лічені години.

Увечері 8 січня на дорозі сполученням "Погребище-Турбів" у Вінницькій області правоохоронці та комунальники звільняли зі снігових заметів 30 автівок та автобусів. Про це повідомили в МВС, передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що близько 17.00 до поліції надійшло повідомлення, що між населеними пунктами у заметах застрягли люди. За декілька годин дорогу розчистили.

Кадри на відео — робота поліції Вінниччини. Близько 30 автівок та автобуси потрапили у снігову пастку на дорозі сполученням Погребище-Турбів

йдеться у повідомленні.

Поліцейські до приїзду спецтехніки допомагали визволити автівки. За декілька годин дорогу розчистили.

У МВС нагадали, якщо вам потрібна допомога, варто телефонувати 101 чи 102.

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