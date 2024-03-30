В Винницкой области иранские беспилотники "Шахед" движутся на запад

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vinnitsaВинница
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  140986 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  138919 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  141285 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  290125 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  136659 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134691 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153791 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143244 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145383 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153434 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  290125 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  653094 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  600598 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  611071 просмотра

В Винницкой области иранские беспилотники "Шахед" движутся на запад

Военно-воздушные Силы Украины информируют об обнаружении беспилотников "Шахед" иранского производства, летящих в западном направлении на севере Винницкой области.

Война •   •  15403 просмотра
В Винницкой области иранские беспилотники "Шахед" движутся на запад

Зафиксирована активность тактических самолетов рф над черным морем

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации над Черным морем.

Война •   •  16700 просмотра
Зафиксирована активность тактических самолетов рф над черным морем

российская тактическая авиация активно действует вдоль границ Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности российской тактической авиации и перемещении беспилотников вдоль линии соприкосновения и границ с рф на севере, востоке и юге.

Война •   •  17602 просмотра
российская тактическая авиация активно действует вдоль границ Украины

рф снова ударила по Харькову: повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

российские оккупанты снова нанесли управляемый ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры Харькова, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  18905 просмотра
рф снова ударила по Харькову: повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

рф атакует: зафиксировано движение БпЛА вдоль границы Черкасской и Киевской областей

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении беспилотников "Шахед" иранского производства вдоль границы Черкасской и Киевской областей в западном направлении.

Война •   •  17982 просмотра
рф атакует: зафиксировано движение БпЛА вдоль границы Черкасской и Киевской областей

В Харькове "прилет" по району жилой застройки: предварительно, без пострадавших

российская армия атаковала жилые дома в Шевченковском районе Харькова, нанеся материальный ущерб, но, по словам мэра города, жертв нет.

Война •   •  19797 просмотра
В Харькове "прилет" по району жилой застройки: предварительно, без пострадавших

Гринчук: Сейчас о блэкаутах речи не идет, но будущее зависит от планов врага

Сейчас Украина способна сбалансировать свою энергетическую систему и избежать отключений электроэнергии, но будущие вражеские атаки могут нарушить стабильную работу системы.

Война •   •  20096 просмотра
Гринчук: Сейчас о блэкаутах речи не идет, но будущее зависит от планов врага

В Харькове раздаются взрывы, оккупанты наносят удары - ОВА

В Харькове прогремели взрывы, когда российские оккупанты нанесли удар по городу, что заставило власти призвать жителей укрыться в укрытиях.

Война •   •  20861 просмотра
В Харькове раздаются взрывы, оккупанты наносят удары - ОВА

Оккупанты атаковали Херсонскую и Николаевскую области различными видами ракет. В Силах обороны сообщили детали

Враг обстрелял Херсонскую и Николаевскую области ракетами разных типов, в том числе баллистическими ракетами в Херсоне и управляемыми ракетами в Николаеве, повредив инфраструктуру, но не вызвав жертв.

Война •   •  19943 просмотра
Оккупанты атаковали Херсонскую и Николаевскую области различными видами ракет. В Силах обороны сообщили детали

Последствия атак рф: на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС до сих пор продолжаются разборы завалов

На Бурштынской и Ладыжинской ТЭС продолжаются работы по разборке завалов и ремонту оборудования после российских атак, которые негативно повлияли на энергосистему Украины.

Война •   •  26396 просмотра
Последствия атак рф: на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС до сих пор продолжаются разборы завалов