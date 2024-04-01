В Виннице во время пожара в квартире спасли мать с ребенком во время пожара

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  15296 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  44894 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  78252 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  123924 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  104363 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227297 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192077 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191324 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  411096 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140252 просмотра

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Спасатели спасли мать с ребенком во время пожара в квартире на четвертом этаже многоэтажки в Виннице.

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Суд в рф отказался освободить крымского политзаключенного Сулейманова, который нуждается в немедленной операции на сердце

Российский суд отказывается освободить крымского политзаключенного Амета Сулейманова, который нуждается в срочной операции на сердце и которому отказывают в предоставлении адекватной медицинской помощи в нарушение Женевской конвенции.

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Суд в рф отказался освободить крымского политзаключенного Сулейманова, который нуждается в немедленной операции на сердце

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

В Украине действуют строгие правила для компаний по экспорту и импорту вооружений, которые требуют получения разрешения Государственной службы экспортного контроля, разрешений, проверок со стороны органов безопасности и соответствия таким критериям, как соблюдение требований экспортного контроля, производственные мощности и государственные интересы.

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Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

В Киеве на фоне сообщений о пыли из Сахары предупредили о загрязнении воздуха: выдали рекомендации

Высокий уровень загрязнения мелкой пылью наблюдается в Киеве, в связи с чем власти рекомендуют закрыть окна и избегать пребывания на открытом воздухе до улучшения качества воздуха.

Общество •   •  4832 просмотра
В Киеве на фоне сообщений о пыли из Сахары предупредили о загрязнении воздуха: выдали рекомендации

Котенко рассказал, как заполнить онлайн-анкету о пропавшем без вести лице - алгоритм действий

Бывший Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести объясняет, как заполнить онлайн-форму об исчезновении человека на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины, который передает данные в Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Общество •   •  6389 просмотра
Котенко рассказал, как заполнить онлайн-анкету о пропавшем без вести лице - алгоритм действий

Правительство запретило выселять внутренних переселенцев из временного жилья

Правительство запретило выселять внутренне перемещенных лиц из уязвимых категорий населения из временного жилья во время военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения с целью предоставления дополнительных гарантий и усиления правовой и социальной защиты уязвимых категорий ВПЛ.

Общество •   •  6320 просмотра
Правительство запретило выселять внутренних переселенцев из временного жилья

НБУ увеличил продажу доллара, чтобы поддержать курс гривны на фоне войны

Национальный банк Украины увеличил свои валютные интервенции на 16,7% в марте до 1,81 млрд долларов, чтобы поддержать обменный курс гривны и сохранить макрофинансовую стабильность во время войны.

Война •   •  7128 просмотра
НБУ увеличил продажу доллара, чтобы поддержать курс гривны на фоне войны

В Кривом Роге прогремел взрыв - СМИ

Сообщается о взрыве в Кривом Роге после предупреждения ПС ВСУ о ракете в направлении города.

Общество •   •  6997 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв - СМИ

В Киеве задержали коллаборанта, который поставлял оккупантам стройматериалы для оборонительных сооружений

В Киеве задержали коллаборанта из Бердянска, который владел несколькими предприятиями, за поставки строительных материалов - песка, щебня и цемента - российским компаниям для строительства фортификационных сооружений и противотанковых "зубов дракона" во временно оккупированных южных регионах Украины.

Война •   •  6767 просмотра
В Киеве задержали коллаборанта, который поставлял оккупантам стройматериалы для оборонительных сооружений

Фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе: журналистов попросили не разбирать на сувениры вещи с официального самолета Байдена

Журналистов попросили не брать сувениры, такие как фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе и другие предметы из официального самолета Байдена Air Force One после того, как во время инвентаризации было обнаружено, что некоторые вещи исчезли из пресс-секции.

Новости Мира •   •  6008 просмотра
Фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе: журналистов попросили не разбирать на сувениры вещи с официального самолета Байдена