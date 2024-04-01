В Виннице во время пожара в квартире спасли мать с ребенком во время пожара

В Виннице, 1 апреля, произошел пожар. Чрезвычайникам удалось спасти мать с ребенком из квартиры в многоэтажке, огонь вспыхнул на четвертом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки. На момент возникновения пожара в помещении находилась мать с малолетним ребенком, - говорится в сообщении.

Детали

Чрезвычайники вывели травмированную 43-летнюю женщину из задымленного подъезда и передали медикам скорой помощи. Трехлетний ребенок не пострадал.

Причины возникновения пожара устанавливаются специалистами.

Напомним

В селе Гоголев Киевской области в результате пожара в жилом доме погибла мать и ее 7-летний сын. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки.