В Виннице мужчина застрелил свою жену и тяжело ранил ее подругу. После преступления совершил самоубийство. Правоохранители расследуют обстоятельства и мотивы преступления. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, пишет УНН.

В квартире в спальном районе Винницы злоумышленник стрелял в двух девушек из-за конфликта на почве личных отношений, после чего скрылся. Впоследствии тело 23-летнего фигуранта обнаружили оперативники уголовного розыска на берегу реки Южный Буг, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков 13 июня утром. Раненая 19-летняя девушка успела вызвать скорую, однако была не в состоянии открыть дверь врачам и полиции, поэтому попасть в квартиру на третьем этаже правоохранители смогли через окно. На месте происшествия полицейские обнаружили тело еще одной потерпевшей, также с огнестрельными ранениями.

Работники полиции установили, что к преступлению причастен муж погибшей. В ходе ссоры он открыл огонь из пистолета в квартире, в результате чего его 18-летняя жена погибла, а подруга в тяжелом состоянии госпитализирована. После убийства фигурант ушел в безлюдную прибрежную зону областного центра, где выстрелил себе в голову.

Орудия преступления - пистолет, гильзы и другие вещественные доказательства - изъяты.

По данному факту следователи следственного управления начали уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства уголовного преступления и мотивы его совершения устанавливаются, продолжаются следственные действия.

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