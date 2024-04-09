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В Вильнюсе задержали подозреваемого, который мог бросить "коктейль Молотова" в здание посольства рф
Литовская полиция задержала подозреваемого, который мог дважды бросить бутылки с зажигательной смесью в здание российского посольства, повредив стены. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Убийство подростка на станции фуникулера: суд будет избирать подозреваемому меру пресечения в закрытом режиме
Суд удовлетворил ходатайство адвоката правоохранителя, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера, об избрании меры пресечения в закрытом режиме.
Бродил по горам шесть суток: в Карпатах пограничники спасли уклониста
Пограничники спасли 42-летнего мужчину, который шесть дней блуждал в Карпатах, пытаясь незаконно пересечь границу в Европейский Союз.
Ремонт, децентрализация генерации, ПВО: Шмыгаль выделил основные векторы деятельности по энергетической безопасности
Правительство сосредотачивается на ремонтных работах, привлечении международной помощи, децентрализации генерации и усилении противовоздушной обороны для обеспечения энергетической безопасности и минимизации рисков для энергетического сектора на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Пыталась сорвать мобилизацию на юге: задержана соратница шария
Соратница запрещенной "партии шария" была задержана СБУ за попытку сорвать мобилизацию на юге Украины из-за вражеской пропаганды.
Шмыгаль поручил правительству разработать обновленное постановление о бронировании военнообязанных
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам внести обновленное постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры для обеспечения справедливого и рационального бронирования работников для функционирования экономики и инфраструктуры, обеспечивающих военные действия.
В Киеве разоблачили мошенников, которые под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен
Группа мошенников, действовавшая под видом благотворительного фонда, присвоила почти 5 миллионов гривен, которые якобы были собраны на помощь детям, путем обмана граждан через колл-центры.
Правительство назначило заместителя министра по делам ветеранов и госсекретаря Минздрава: кто получил должности
Кабинет Министров Украины назначил Максима Кушнира заместителем министра по делам ветеранов, а Дмитрия Слободянюка - государственным секретарем министерства здравоохранения.
Глава Китая Си Цзиньпин провел встречу с лавровым
Председатель КНР Си Цзиньпин принял министра иностранных дел россии.
Атака рф на Полтавскую область: количество пострадавших возросло до 16, среди них - 4 детей
В результате вражеского обстрела в Полтавской области пострадали 16 человек, в том числе 4 детей в возрасте от 5 до 11 лет, были обесточены дома и нанесен материальный ущерб.