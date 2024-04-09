В Вильнюсе задержали подозреваемого, который мог бросить "коктейль Молотова" в здание посольства рф

В Литве задержали подозреваемого, который мог бросить бутылку с зажигательной смесью в здание посольства россии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Delfi.

Детали

Криминалисты Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа проводят расследование по факту причинения ущерба имуществу опасным для общества способом.

По данным полиции, 7 апреля, в 2.15 ночи в Вильнюсе на ул. Героев Украины, неустановленное лицо бросило в здание посольства бутылку с зажигательной смесью и повредило стену. 8 апреля, в 2.46 ночи неизвестный снова бросил в здание посольства бутылку с зажигательной смесью и повредил стену.

В связи с нападением, было начато расследование. Поскольку действия были направлены против самого объекта – здания посольства рф, оба расследование были объединены.

8 апреля полиция проанализировала имеющиеся данные, выявила и задержала подозреваемого (1974 г.р.). Этот человек уже попадал в поле зрения полиции.

Задержанный находится под арестом. Решается вопрос о назначении меры пресечения. Подозреваемому грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 5 лет.

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