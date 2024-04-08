В посольство россии в Вильнюсе дважды бросили бутылки с зажигательной смесью

В Вильнюсе, столице Литвы, за эти выходные дважды бросили бутылки с зажигательной смесью в здание посольства рф. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

В ночь на понедельник, примерно в 2.15, неизвестный бросил бутылку с зажигательной жидкостью, так называемый коктейль Молотова, в здание посольства России в Вильнюсе, - сообщает Департамент полиции.

Детали

Отмечается, что в ночь на понедельник инцидент повторился в 2:46. Сообщают, что повреждена стена здания.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил LRT, что подозреваемые пока не установлены. В полиции пока не комментируют, могли ли эти инциденты быть провокацией.

Напомним

Литва передала Украине бронетранспортеры M577 5 апреля, выделила 35 миллионов евро на передачу боеприпасов и предоставит 200 миллионов евро военной помощи Украине на 2024-2026 годы.

