В Вильнюсе одобрили ограничение россиян и белорусов в количестве выездов из Литовской республики на родину

Комитет по национальной безопасности и обороне Литвы (КНБО) одобрил предложение Сейма об ограничении количества поездок на родину для граждан рф и беларуси. Если документ вступит в действие, граждане рб и рф смогут выехать не больше одного раза в три месяца, либо будут лишены вида на жительство (ВНЖ), передает УНН ссылаясь на Delfi.

Детали

Комитет Сейма Литвы предложил ограничить число поездок россиян и белорусов в родные страны до одного раза в три месяца. Соответствующая поправка была одобрена комитетом по национальной безопасности и обороне (КНБО). Ключевая причина в том, что россиян и белорусов в их странах могут "завербовать и потребовать выполнить определенные разведывательные функции".

Разрешение на временное проживание в Литовской Республике, выданное гражданам Российской Федерации или Республики Беларусь, аннулируется в случае, если будет установлено, что они за последние три календарных месяца выезжали в Российскую Федерацию или Республику Беларусь чаще одного раза, и тем самым представляют угрозу безопасности Литвы - говорится в тексте документа.

В случае несоблюдения, будет рассматриваться вопрос лишения ВНЖ. Однако пока еще документ не вступил в силу.

На состоявшемся на прошлой неделе заседании КНБО, где также обсуждалась эта тема, представители Департамента госбезопасности предложили ограничить количество поездок представителей данных стран на родину до одной в год.

Напомним

В Литве с 18 марта вводят строгий контроль за зерном, ввозимым в страну из россии, оккупированных ею регионов других государств и беларуси.