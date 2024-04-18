В Вильнюсе одобрили ограничение россиян и белорусов в количестве выездов из Литовской республики на родину

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  137103 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  174697 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  174969 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  152645 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  115477 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127253 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138628 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137640 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124149 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
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15 апреля 2024, 07:40  •  103661 просмотра

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11 апреля 2024, 08:47  •  492340 просмотра

В Вильнюсе одобрили ограничение россиян и белорусов в количестве выездов из Литовской республики на родину

Литовский комитет по национальной безопасности и обороне одобрил предложение ограничить поездки российских и белорусских граждан на родину до одного раза в три месяца, иначе они рискуют лишиться вида на жительство.

Новости Мира •   •  9047 просмотра
В Вильнюсе одобрили ограничение россиян и белорусов в количестве выездов из Литовской республики на родину

Последний звонок в столичных школах прозвучит 31 мая

В киевских школах 31 мая состоится праздник последнего звонка.

Общество •   •  9920 просмотра
Последний звонок в столичных школах прозвучит 31 мая

Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд гривен: что известно

Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд гривен.

Экономика •   •  10042 просмотра
Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд гривен: что известно

Удар рф по Чернигову: 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

37 пострадавших из-за российского ракетного удара по Чернигову находится на стационарном лечении, 12 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Война •   •  11045 просмотра
Удар рф по Чернигову: 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

рф вывела большую часть кораблей черноморского флота и подводных лодок из Севастополя - британская разведка

россия в значительной степени вывела свои корабли и подводные лодки черноморского флота из Севастополя в новороссийск. После отстранения командующего чф в марте 2024 года, флот был наименее активным с начала войны.

Война •   •  10085 просмотра
рф вывела большую часть кораблей черноморского флота и подводных лодок из Севастополя - британская разведка

Производитель ЗРК IRIS-T обещает вскоре передать Украине еще одну систему ПВО

Немецкая компания Diehl Defense предоставит Украине еще одну систему противоракетной обороны IRIS-T для усиления противовоздушной обороны, в дополнение к трем уже поставленным системам. Предварительно новый комплекс прибудет через несколько недель.

Война •   •  10434 просмотра
Производитель ЗРК IRIS-T обещает вскоре передать Украине еще одну систему ПВО

Внезапный снегопад обрушился на Центральную Европу и Балканы после весенней жары

После чрезвычайно жаркой ранней весны, когда температура достигала 30°C, в некоторых частях Центральной Европы и Балкан, включая Австрию, Хорватию, Румынию, Боснию и Герцеговину и Сараево, выпал снег.

Новости Мира •   •  8394 просмотра
Внезапный снегопад обрушился на Центральную Европу и Балканы после весенней жары

Донецкая область: россияне утром ударили из авиации по Очеретино, убили мужчину, в другой громаде есть раненая

56-летний мужчина погиб и 74-летняя женщина получила ранения в результате российских обстрелов Донецкой области, а еще двое мужчин погибли от предыдущих обстрелов 15 апреля.

Война •   •  10174 просмотра
Донецкая область: россияне утром ударили из авиации по Очеретино, убили мужчину, в другой громаде есть раненая

ГУР опубликовало перечень уничтоженных целей в Джанкое: 4 ЗРК, 3 РЛС, "Фундамент-М" и пункт управления средствами ПВО

17 апреля во время атаки на военный аэродром в Джанкое в оккупированном Крыму Украина уничтожила 4 зенитно-ракетных комплекса С-400, 3 радиолокационные станции, центр управления ПВО и аппарат наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Война •   •  10941 просмотра
ГУР опубликовало перечень уничтоженных целей в Джанкое: 4 ЗРК, 3 РЛС, "Фундамент-М" и пункт управления средствами ПВО

Президент Польши Дуда провел частную встречу с Трампом в Нью-Йорке

Президент Польши Анджей Дуда встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время 2,5-часовой дружеской встречи в Нью-Йорке, обсудив польско-американские отношения и оборонные расходы НАТО.

политика •   •  9716 просмотра
Президент Польши Дуда провел частную встречу с Трампом в Нью-Йорке