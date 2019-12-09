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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Ужгороде расследуют резню между военнослужащими

В Ужгороде расследуют резню между военнослужащими

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Ужгороде выясняются обстоятельства покушения на жизнь военнослужащего его сослуживцем. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

"Правоохранители Ужгородского отделения полиции документируют факт покушения на убийство 52-летнего военнослужащего его 31-летним сослуживцем. Сообщение о госпитализации в больницу мужчины с ножевыми ранениями поступило до 8 декабря, около 19:20", - говорится в сообщении.

По словам врача, в медучреждение каретой скорой помощи с ножевыми ранениями доставлен 52-летний военнослужащий. Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, обнаружила, что ранения мужчина получил в военной части, которая дислоцируется в Ужгороде.

На месте происшествия предварительно установлено, что у военнослужащих Вооруженных сил Украины по контракту - 31-летнего и 52-летнего мужчин, - возник конфликт. В разгар младший служащий нанес несколько ударов ножом своему старшему товарищу по службе.

По факту покушения на убийство в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

В отношении 31-летнего мужчины решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе досудебного следствия, правоохранители выяснят все обстоятельства данного преступления.

Напомним, в Одесской области мужчина зарезал родного брата из-за пульта от телевизора.

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