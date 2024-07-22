В управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) передано четыре вертолета Ми-2 и два самолета АН-2. Летательные аппараты принадлежали крымским предпринимателям, которых разоблачили на финансировании вооруженной агрессии рф. об этом заявили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Детали

В январе 2024 года ГБР сообщило о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины) 9 предпринимателям, зарегистрированным на территории АР Крым, которые занимаются рекреационным и агропромышленным предпринимательством. Они занимались бизнесом на временно оккупированных территориях Украины и платили налоги стране-агрессору, финансируя вооруженную агрессию рф - объяснили в ГБР.

Следствие установило, что в собственности фигурантов на контролируемой территории Украины находятся вертолеты и самолеты. Для предотвращения их перерегистрации на подставных лиц по ходатайству прокурора суд их арестовал.

Правоохранители подчеркнули, что после реализации авиапарка, средства будут направлены на приобретение облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации».

Напомним,

Высший антикоррупционный суд конфисковал два пассажирских самолета Ан-148-100Е у российской компании «Ильюшин Финанс Ко», которая входит в состав государственной корпорации «Ростех» и отвечает за лизинг и обслуживание самолетов российского производства.