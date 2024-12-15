В ульяновске, в 700 км к юго-востоку от москвы, взорвали железнодорожное полотно

Логистика ВС рф снова сталкивается с осложнением: в железнодорожном районе ульяновска, на линии в нескольких километрах от ульяновского моторного завода произошел взрыв.

Передает УНН со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Украины.

На россии взорвали железнодорожное полотно - очередной удар по логистике агрессора. 14 декабря 2024 года в ульяновске на россии взрыв разрушил железнодорожное полотно - военная логистика оккупационной армии рф претерпела очередной удар. - информирует пресс-служба ГУР МО Украины.

Напомним,

На аэродроме в Крымске сгорел истребитель Су-30. В Краснодаре в результате пожара выведены из строя три российских железнодорожных локомотива.

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