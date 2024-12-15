В ульяновске, в 700 км к юго-востоку от москвы, взорвали железнодорожное полотно
Киев • УНН
В железнодорожном районе Ульяновска произошел взрыв на железнодорожном полотне вблизи моторного завода. Инцидент осложнил логистику российских военных, сообщает ГУР Украины.
Логистика ВС рф снова сталкивается с осложнением: в железнодорожном районе ульяновска, на линии в нескольких километрах от ульяновского моторного завода произошел взрыв.
Передает УНН со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Украины.
На россии взорвали железнодорожное полотно - очередной удар по логистике агрессора. 14 декабря 2024 года в ульяновске на россии взрыв разрушил железнодорожное полотно - военная логистика оккупационной армии рф претерпела очередной удар.
Напомним,
На аэродроме в Крымске сгорел истребитель Су-30. В Краснодаре в результате пожара выведены из строя три российских железнодорожных локомотива.
россияне в Сирии "скулят" из-за сложностей эвакуации своих солдат - ГУР14 дек. 2024, 09:55 • 21339 просмотров