В "Укрпочте" назвали самую дорогую марку 2019 года выпуска
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Акционерное общество "Укрпочта" назвал самую дорогую почтовую марку 2019 года выпуска - "Киммерийцы. Культурные эпохи Украины" стоимостью в размере 30 грн. Об этом корреспонденту УНН сообщили в АО "Укрпочта" в ответ на запрос.
"Почтовые марки Украины 2017-2019 годов выпуска реализуются по номинальной стоимости, эквивалентной стоимости услуг почтовой связи. Самые дорогие почтовые выпуски в 2019 году - "Киммерийцы. Культурные эпохи Украины" - 30 грн и марковый лист "Украинская азбука" с 11 марок стоимостью в 88 грн", - сообщили в компании.
Кроме того, самый дорогой почтовый выпуск с 1992-2017 годов - сувенирный марковый лист "Пятый и шестой выпуски стандартных почтовых марок Украины 2001-2006", который стоит 252 грн.
"Марки 1992-2016 годов выпуска реализуются по коммерческой стоимости, которая зависит от многих факторов: остатков почтовой марки, первоначальной стоимости, спроса на нее", - сообщили в компании.
Напомним, за 2018 год "Укрпочта" выпустила 14 марок, посвященных памятным датам и историческим фигурам.