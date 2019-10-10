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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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В "Укрпошті" назвали найдорожчу марку 2019 року випуску

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Акціонерне товариство "Укрпошта" назвало найдорожчу поштову марку 2019 року випуску – "Кімерійці. Культурні епохи України" вартістю у 30 грн. Про це кореспонденту УНН повідомили в АТ "Укрпошта" у відповідь на запит.

В "Укрпошті" назвали найдорожчу марку 2019 року випуску

"Поштові марки України 2017-2019 років випуску реалізуються за номінальною вартістю, яка еквівалентна вартості послуг поштового зв'язку. Найдорожчі поштові випуски у 2019 році - "Кімерійці. Культурні епохи України" - 30 грн та марковий аркуш "Українська абетка" з 11 марок вартістю у 88 грн", - повідомили у компанії.

Окрім того, найдорожчий поштовий випуск з 1992-2017 років – сувенірний марковий аркуш "П’ятий та шостий випуски стандартних поштових марок України 2001-2006", який коштує 252 грн.

"Марки 1992-2016 років випуску реалізуються за комерційною вартістю, яка залежить від багатьох чинників: залишків поштової марки, первинної вартості, попиту на неї", - повідомили у компанії.

Нагадаємо, за 2018 рік "Укрпошта" випустила 14 марок, присвячених пам’ятним датам та історичним постатям.

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