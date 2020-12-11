В Украину из России не доехала контрабанда икры: машина сгорела
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украину не смог попасть автомобиль с контрабандной икрой, двигавшийся со стороны России. Машина не смогла преодолеть “противоконтрабандный ров”. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
“На границе с Россией обнаружили обгоревший „УАЗ“, который не смог преодолеть инженерное препятствие украинских пограничников. В микроавтобусе, который вчера обнаружили в противоконтрабандном рву, были остатки контрабандных кофейщиков”, — сообщили в ГПСУ.
По данным пограничников, транспортное средство, передняя часть которого возвышалась над рвом почти в вертикальном положении, пытался нарушить границу на участке отдела пограничной службы “Волчанск” Харьковского отряда.
Сообщается, что среди других элементов пограничной инфраструктуры этот сегмент оснащен так называемым противоконтрабандным рвом, который и остановил нарушителя.
“Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры. Лиц в „УАЗе“ или рядом с ним не было. Признаки горения микроавтобуса указывали на возможность того, что его подожгли умышленно, возможно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности”, — отметили в ГПСУ.
В пресс-службе заметили, что с украинской стороны никаких следов деятельности контрабандистов не было обнаружено.
“Следы микроавтобуса четко свидетельствовали, что он двигался со стороны России. Тот факт, того, что УАЗ двигался с их стороны представители пограничной службы ФСБ РФ признали”, — говорится в сообщении пограничников.
Напомним, накануне в пункте пропуска “Лужанка” на украинско-венгерской границе задержали гражданина Венгрии, в автомобиле которого нашли партию сигарет без акцизных марок.