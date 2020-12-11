В Україну з Росії не доїхала контрабанда ікри: машина згоріла
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. До України не зміг потрапити автомобіль з контрабандною ікрою, що рухався з боку Росії. Машина не змогла подолати “протиконтрабандний рів”. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби України, передає УНН.
“На кордоні з Росією виявили обгорілий „УАЗ“, який не зміг здолати інженерну перешкоду українських прикордонників. У мікроавтобусі, який учора виявили у протиконтрабандному рові, були залишки контрабандних кав’ярів”, — повідомили в ДПСУ.
За даними прикордонників, транспортний засіб, передня частина якого височіла над ровом майже у вертикальному положенні, намагався порушити кордон на ділянці відділу прикордонної служби “Вовчанськ” Харківського загону.
Повідомляється, що, серед інших елементів прикордонної інфраструктури цей сегмент облаштований так званим протиконтрабандним ровом, який і зупинив порушника.
“Під час огляду транспортного засобу в ньому та поряд були виявлені залишки червоної ікри, поряд лежала тара з-під чорної ікри. Осіб в „УАЗі“ чи поряд з ним не було. Ознаки горіння мікроавтобуса вказували на можливість того, що його підпалили зумисно, можливо, щоб приховати сліди протиправної діяльності”, — зазначили в ДПСУ.
В пресслужбі зауважили, що з українського боку жодних слідів діяльності контрабандистів не було виявлено.
“Сліди мікроавтобуса чітко свідчили, що він рухався з боку Росії. Факт, того, що УАЗ рухався з їхнього боку представники прикордонної служби ФСБ РФ визнали”, — сказано в повідомленні прикордонників.
Нагадаємо, напередодні у пункті пропуску “Лужанка” на українсько-угорському кордоні затримали громадянина Угорщини, в автомобілі якого знайшли партію цигарок без акцизних марок.