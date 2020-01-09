В украинском пограничье задержали самолет контрабандистов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Украинские пограничники во взаимодействии с румынскими правоохранителями пресекли деятельность воздушного канала контрабанды в ЕС сигарет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет "Ан-2", на котором осуществлялось незаконное перемещение табачных изделий на территорию Республики Румыния, и трех граждан Украины, жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, находившихся на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили маршруты, места взлета, посадки, а также место промежуточного приземления контрабандистов.
Так, сегодня ночью правоохранители зафиксировали нарушение границы воздушным аппаратом из Украины в Румынию и обратно. А когда самолет приземлился на аэродроме - в городе Коломыя (в 100 км от границы), его задержали.
По факту нарушения воздушного пространства Украины и пограничного законодательства проинформированы СБУ, ГПУ, Вооруженные силы Украины и Нацполиция.
Материалы по выявленному уголовному преступлению направлены в управление СБУ в Черновицкой области для внесения сведений в ЕРДР по ст. 332 ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины") и 334 ("Нарушение правил международных полетов") Уголовного кодекса Украины.
Напомним, из Украины в ЕС везли сигареты на полмиллиона долларов.