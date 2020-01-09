В українському прикордонні затримали літак контрабандистів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Українські прикордонники у взаємодії з румунськими правоохоронцями припинили діяльність повітряного каналу контрабанди в ЄС сигарет. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"В Івано-Франківській області прикордонники затримали літак "Ан-2", на якому здійснювалося незаконне переміщення тютюнових виробів на територію Республіки Румунія, та трьох громадян України, жителів Хмельницької та Івано-Франківської областей, які перебували на борту повітряного судна", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили маршрути, місця злету, посадки, а також місце проміжного приземлення контрабандистів.
Так, сьогодні вночі правоохоронці зафіксували порушення кордону повітряним апаратом з України в Румунію та зворотно. А коли літак приземлився на аеродромі – у місті Коломия (за 100 км від кордону), його затримали.
За фактом порушення повітряного простору України та прикордонного законодавства проінформовано СБУ, ГПУ, Збройні сили України та Нацполіцію.
Матеріали щодо виявленого кримінального правопорушення направлено до управління СБУ в Чернівецькій області для внесення відомостей в ЄРДР за ст. 332 ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України") та 334 ("Порушення правил міжнародних польотів") Кримінального Кодексу України.
Нагадаємо, з України до ЄС везли цигарки на пів мільйона доларів.