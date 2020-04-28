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В украинских тюрьмах зафиксировали 6 случаев заболевания COVID-19

В украинских тюрьмах зафиксировали 6 случаев заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13122 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. По состоянию на 28 апреля среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы и лиц, взятых под стражу, выявлено 6 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, из указанных 6 человек коронавирус обнаружено у 4 работников ГУИС.

Также 2 случая выявлено среди лиц, взятых под стражу, а именно в государственном учреждении "Черновицкий следственный изолятор", где лицо, взятое под стражу, поступило в учреждение с установленным диагнозом COVID-19, и в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор", где заключенному организовали и провели ПЦР-тестирование, которое показало положительный результат.

Ранее УНН писал, как предотвращают распространение коронавируса в тюрьмах.

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