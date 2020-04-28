В українських тюрмах зафіксували 6 випадків захворювання на COVID-19

Так, із вказаних 6 осіб коронавірус виявлено у 4 працівників ДКВС.

Також 2 випадки виявлено серед осіб, узятих під варту, а саме в державній установі “Чернівецький слідчий ізолятор”, де особа, взята під варту, поступила в установу зі встановленим діагнозом COVID-19, та в державній установі “Кропивницький слідчий ізолятор”, де ув’язненому організували та провели ПЛР-тестування, яке показало позитивний результат.

Раніше УНН писав, як запобігають розповсюдженню коронавірусу в тюрмах.