В українських тюрмах зафіксували 6 випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Станом на 28 квітня серед працівників Державної кримінально-виконавчої служби та осіб, узятих під варту, виявлено 6 випадків захворювання на COVID-19. Про це інформує Департамент з питань виконання кримінальних покарань на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, із вказаних 6 осіб коронавірус виявлено у 4 працівників ДКВС.
Також 2 випадки виявлено серед осіб, узятих під варту, а саме в державній установі “Чернівецький слідчий ізолятор”, де особа, взята під варту, поступила в установу зі встановленим діагнозом COVID-19, та в державній установі “Кропивницький слідчий ізолятор”, де ув’язненому організували та провели ПЛР-тестування, яке показало позитивний результат.
Раніше УНН писав, як запобігають розповсюдженню коронавірусу в тюрмах.