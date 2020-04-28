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В українських тюрмах зафіксували 6 випадків захворювання на COVID-19

В українських тюрмах зафіксували 6 випадків захворювання на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Станом на 28 квітня серед працівників Державної кримінально-виконавчої служби та осіб, узятих під варту, виявлено 6 випадків захворювання на COVID-19. Про це інформує Департамент з питань виконання кримінальних покарань на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Так, із вказаних 6 осіб коронавірус виявлено у 4 працівників ДКВС.

Також 2 випадки виявлено серед осіб, узятих під варту, а саме в державній установі “Чернівецький слідчий ізолятор”, де особа, взята під варту, поступила в установу зі встановленим діагнозом COVID-19, та в державній установі “Кропивницький слідчий ізолятор”, де ув’язненому організували та провели ПЛР-тестування, яке показало позитивний результат.

Раніше УНН писав, як запобігають розповсюдженню коронавірусу в тюрмах.

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