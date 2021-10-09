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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112703 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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2 марта, 18:15 • 125071 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109672 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108485 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Украине освободили 31 осужденного военного после помилования президентом

В Украине освободили 31 осужденного военного после помилования президентом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении Указа Президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме. Об этом сообщила председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советник руководителя Офиса Президента Алена Вербицкая в Фейсбуке, пишет УНН.

Детали

Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования рекомендовала Главе государства уволить или частично уменьшить срок наказания для 31 осужденного военного.

Цитата

“В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату. Искренне желаю всем помилованным и теперь свободным защитникам Украины, никогда больше не возвращаться в места несвободы! НЕ потерять предоставленную возможность начать жизнь” с чистого листа ", - написала Вербицкая.

Напомним

8 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины.

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