В Украине освободили 31 осужденного военного после помилования президентом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении Указа Президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме. Об этом сообщила председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советник руководителя Офиса Президента Алена Вербицкая в Фейсбуке, пишет УНН.
Детали
Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования рекомендовала Главе государства уволить или частично уменьшить срок наказания для 31 осужденного военного.
Цитата
“В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату. Искренне желаю всем помилованным и теперь свободным защитникам Украины, никогда больше не возвращаться в места несвободы! НЕ потерять предоставленную возможность начать жизнь” с чистого листа ", - написала Вербицкая.
Напомним
8 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины.