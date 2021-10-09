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В Україні звільнили 31 засудженого військового після помилування президентом

В Україні звільнили 31 засудженого військового після помилування президентом

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання Указу Президента України щодо звільнення учасників бойових дій в повному обсязі. Про це повідомила голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, радниця керівника Офісу Президента Альона Вербицька у Фейсбуці, пише УНН.

Деталі

Комісія при Президентові України у питаннях помилування рекомендувала Главі держави звільнити або ж частково зменшити термін відбування покарання для 31 засудженого військового.

Цитата

“Найближчим часом 31 родина зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратимові. Щиро бажаю всім помилуваним і відтепер вільним захисникам України, ніколи більше не повертатись в місця несвободи! Не змарнувати надану можливість розпочати життя “з чистого аркуша”, — написала Вербицька.

Нагадаємо

8 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України.

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