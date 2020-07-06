В Украине выросло количество переселенцев

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В Украине по состоянию на 6 июля учтено 1 448 761 внутренне перемещенного лица из временно оккупированных территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"По состоянию на 6 июля 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтен 1 448 761 переселенец из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 12 мая, в Украине был взят на учет 1 446 651 переселенец.

Как сообщал УНН, в апреле правительство упростило процедуру получения помощи переселенцам на период карантина.

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