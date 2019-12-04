В Украине уменьшилось количество трансплантаций органов

"За три квартала 2019 года выполнено 37 трансплантаций почки и 1 трансплантацию печени. В 2018 году в Украине выполнено 119 трансплантаций почки и 10 трансплантаций печени", - говорится в ответе.

В Министерстве здравоохранения отметили, что проблема заключается в отсутствии доноров.

"Основной преградой на пути увеличения количества трансплантаций является отсутствие доноров, что связано с практически отсутствием практики констатации смерти головного мозга в отделениях интенсивной терапии, когда фактически есть смерть мозга, но не происходит ее диагностирование", - указано в ответе.

Напомним, 28 февраля 2019 года Рада приняла закон о трансплантации анатомических материалов человека.

Также напомним, 31 марта 2019 года вступил в силу доработанный закон о трансплантации. В нем расширили список родственников, которые могут стать донорами и указано, что живым донором может быть только совершеннолетний человек, который добровольно дал согласие на изъятие у него анатомических материалов для трансплантации.