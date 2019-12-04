В Україні зменшилась кількість трансплантацій органів

КИЇВ. 4 грудня. УНН. За три квартали 2019 року в Україні здійснили трансплантацію 37 нирок та 1 печінки, тоді як у 2018 році було здійснено 129 трансплантацій органів. Про це у відповіді на запит кореспонденту УНН повідомили в Департаменті реалізації політик Міністерства охорони здоров’я.