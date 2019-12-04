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В Україні зменшилась кількість трансплантацій органів

В Україні зменшилась кількість трансплантацій органів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. За три квартали 2019 року в Україні здійснили трансплантацію 37 нирок та 1 печінки, тоді як у 2018 році було здійснено 129 трансплантацій органів. Про це у відповіді на запит кореспонденту УНН повідомили в Департаменті реалізації політик Міністерства охорони здоров’я.

“За три квартали 2019 року виконано 37 трансплантацій нирки та 1 трансплантацію печінки. У 2018 році в Україні виконано 119 трансплантацій нирки та 10 трансплантацій печінки”, — йдеться у відповіді.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що проблема полягає у відсутності донорів.

“Основною перепоною на шляху збільшення кількості трансплантацій є відсутність донорів, що пов’язано з практично відсутністю практики констатації смерті головного мозку у відділеннях інтенсивної терапії, коли фактично є смерть мозку, але не відбувається її діагностування”, — вказано у відповіді.

Нагадаємо, 28 лютого 2019 року Рада прийняла закон про трансплантацію анатомічних матеріалів людини.

Також нагадаємо, 31 березня 2019 року набув чинності доопрацьований закон про трансплантацію. В ньому розширили список родичів, які можуть стати донорами та вказано, що живим донором може бути тільки повнолітня людина, яка добровільно надала згоду на вилучення у неї анатомічних матеріалів для трансплантації.

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