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В Украине заработают 18 дополнительных камер видеофиксации нарушений ПДД: список дорог

Киев • УНН

 • 15665 просмотра

КИЕВ. 2 Ноября. УНН. В Украине заработают еще 18 камер автоматической фото - и видеофиксации фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу МВД.

В Украине заработают 18 дополнительных камер видеофиксации нарушений ПДД: список дорог

Детали

С 5 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области заработают приборы фиксации правонарушений, они будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

В Одессе камеры установлены на:

* Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога;
* Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия;
* ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного
* Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная
* просп. Небесной Сотни, 4 направление направления прибора ул. Левитана
* Николаевская дорога, 287 направление направления прибора Южная дорога
* просп. Шевченко, 4-я направление прибора ул. Семинарская
* просп. Добровольского, 123-я направление прибора ул. Генерала Бочарова
* ул. Семена Палия, 25-я направление прибора Южная дорога

В Херсоне:

* Ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова
* ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна
* ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-Й армии
* Бериславское шоссе, 46 направление прибора ул. Урожайная

В Хмельницком:

* Винницкое шоссе, 8/1 направление направления прибора ул. Молдавская
* ул. Каменецкая, 132 направление направления прибора ул. Житецкого
* просп. Мира, 65 направление направление прибора Староконстантиновское шоссе

В Запорожской области:

* На 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора м. Мариуполь
* на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора м. Донецк

С завтрашнего дня будут автоматически фиксировать правонарушения 236 приборов.

Напомним

С 1 ноября в Украине вступили в силу изменения в правилах дорожного движения.

С 22 октября на дорогах Украины заработало 17 новых комплексов автофиксации  нарушений ПДД. Во Львове, Виннице, Харькове, Донецкой области и в Харьковской области.

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